L’attore ha parlato nello specifico di quando Francis Ford Coppola gli offrì il ruolo:

Devo ammetterlo, era già roba grossa. Era un libro importante e quando sei un attore non sono cose a cui pensi, non esistono per te. Sei in un momento della vita in cui non devi aspettarti di essere accolto in quelle grandi produzioni, non ancora, per lo meno.

Lui mi disse non solo che lo avrebbe diretto, ma che voleva me. Scusate, non dovrei rivedere, ma mi sembrava così assurdo, mi sembrava che fosse uscito fuori di testa. Voleva che interpretassi Michael e pensai: “Va bene, starò al gioco”. Risposi: “Certo, Francis, certo”. Avete presente quando si assecondano le persone? “Ma sì, assolutamente, certo”. Lui però non scherzava, era la verità, e mi diede la parte.