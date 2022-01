Il Padrino: ecco la nuova edizione in 4K per il 50° anniversario del film

Come abbiamo appreso negli scorsi giorni, lo storico capolavoro di, tornerà nei cinema dello stivale in versione restaurata (trovate tutti i dettagli nel link qua sotto).

Per l’occasione verrà messa in vendita un’edizione home video con i film della trilogia in 4K. La versione americana sarà disponibile negli Stati Uniti dal 22 marzo.

Ecco la lista di tutte le peculiarità dell’edizione:

Over 300 cartons of film were scrutinized to find the best possible resolution for every frame of all three films.

Over 4,000 hours were spent repairing film stains, tears, and other anomalies in the negatives.

Over 1,000 hours were spent on rigorous color correction to ensure the high dynamic range tools were respectful of the original vision of Coppola and cinematographer Gordon Willis.

In addition to the 5.1 audio approved by Walter Murch in 2007, the original mono tracks on he Godfather and The Godfather: Part II have been restored.

All work was overseen by Coppola.

I Dettagli del restauro de Il Padrino

– Oltre 300 cartoni di pellicola sono stati esaminati per trovare la migliore risoluzione possibile per ogni fotogramma di tutti e tre i film.

– Più di 4.000 ore sono state spese per riparare macchie di pellicola, strappi e altre anomalie nei negativi.

– Oltre 1.000 ore sono state spese per una rigorosa correzione del colore per assicurare che gli strumenti ad alta gamma dinamica fossero rispettosi della visione originale di Coppola e del direttore della fotografia Gordon Willis.

– Oltre all’audio 5.1 approvato da Walter Murch nel 2007, le tracce mono originali de Il padrino e Il padrino: Parte II sono state restaurate.

– Tutto il lavoro è stato supervisionato da Coppola.

