Il castello siciliano utilizzato come una delle location diè attualmente in vendita.

Come riportato da Sotheby’s Realty il palazzo locato in Piazza Agostino Pennisi ad Acireale è attualmente in vendita al costo di 6 milioni di euro. La dimora sorta nel 1800 possiede 22 camere e 8 bagni su una superficie di 4000 metri quadrati.

Ricordiamo che il film di Francis Ford Coppola tornerà nelle sale a marzo in versione restaurata per il suo 50° anniversario.

I Dettagli del restauro de Il Padrino

– Oltre 300 cartoni di pellicola sono stati esaminati per trovare la migliore risoluzione possibile per ogni fotogramma di tutti e tre i film.

– Più di 4.000 ore sono state spese per riparare macchie di pellicola, strappi e altre anomalie nei negativi.

– Oltre 1.000 ore sono state spese per una rigorosa correzione del colore per assicurare che gli strumenti ad alta gamma dinamica fossero rispettosi della visione originale di Coppola e del direttore della fotografia Gordon Willis.

– Oltre all’audio 5.1 approvato da Walter Murch nel 2007, le tracce mono originali de Il padrino e Il padrino: Parte II sono state restaurate.

– Tutto il lavoro è stato supervisionato da Coppola.

FONTE: ScreenRant.com