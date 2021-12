BOSTON ONLINE FILM CRITICS ASSOCIATION: LA TOP 10 DEL 2021

The Power of the Dog Licorice Pizza The Green Knight Drive My Car Pig Dune Titane The Worst Person in the World Spencer Flee

I premi della critica americana continuano: ieri sera i Boston Online Film Critics Association hanno incoronato Il potere del cane come miglior film dell’anno, assegnando al film diben sette premi. Ricordiamo che l’associazione, negli anni, ha nominato miglior film pellicole di genere come. Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst e Kodi-Smit McPhee hanno fatto piazza pulita dei premi per gli attori, mentre Kristen Stewart ha vinto il premio come migliore attrice per Spencer . Due premi tecnici per Dune : migliore colonna sonora (Hans Zimmer) e miglior montaggio (Joe Walker). I Mitchell contro le macchine ha vinto il premio come miglior film d’animazione.

MIGLIOR FILM

Il potere del cane

MIGLIOR REGIA

Jane Campion, Il potere del cane

MIGLIOR ATTORE

Benedict Cumberbatch, Il potere del cane

MIGLIORE ATTRICE

Kristen Stewart, Spencer

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Kodi Smit-McPhee, Il potere del cane

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA



Kirsten Dunst, Il potere del cane

MIGLIOR SCENEGGIATURA



Jane Campion, Il potere del cane

MIGLIOR CAST D’INSIEME



Licorice pizza

MIGLIOR COLONNA SONORA



Hans Zimmer, Dune

MIGLIOR FOTOGRAFIA



Ari Wegner, Il potere del cane

MIGLIOR MONTAGGIO



Joe Walker, Dune

MIGLIOR DOCUMENTARIO



Flee

MIGLIOR FILM INTERNAZIONALE



The Worst Person in the World

MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE



I Mitchell contro le macchine

Fonte: BOFCA