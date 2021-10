La sedicesima edizione della Festa del cinema di Roma non punta sul cinema italiano, come nella tradizione della gestione Monda. Nonostante un profluvio di documentari nelle sezioni minori, la selezione ufficiale ha due lungometraggi italiani:didi“La maniera migliore di valorizzare il cinema italiano è selezionando” è da sempre il mantra die sembra l’opposto di quel che si è visto alla Mostra del cinema di Venezia , dove non solo c’era moltissimo cinema italiano (e molto buono) in concorso e Orizzonti, ma poi anche tantissimi altri film fuori concorso e nelle sezioni parallele o autonome (specialmente Giornate degli autori ). Una valanga aiutata certamente dallo sblocco delle porte del Covid (tanti progetti la cui distribuzione è rimasta ferma si sono sommati a quelli completati nell’anno passato) che tuttavia ha soffocato la parte meno visibile e non ha aiutato la percezione che fosse tutta una selezione di qualità.

Invece la Festa del cinema non sono propone due film (uno con Pierfrancesco Favino e di potenziale respiro internazionale e l’altro invece più piccolo) ma sembra puntare più sulle serie. I progetti italiani più attesi che si vedranno infatti sono la serie di Amazon Vita da Carlo, ideata da Nicola Guaglianone e tutta centrata sulla vita di Carlo Verdone fictionalizzata, A casa tutti bene – La serie di Sky e Strappare lungo i bordi, la serie animata di Netflix di Zerocalcare (che sarà anche uno degli ospiti degli Incontri Ravvicinati).

È l’altro lato della medaglia festivaliera italiana, quella in cui solo una piccola parte del cinema italiano accede al riflettore principale (molti film ad esempio sono nelle varie pre-aperture, uno spazio separato). Il resto è come sempre una selezione mondiale con una buona parte del cinema americano che ambisce agli Oscar (The Eyes Of Tammy Faye con Jessica Chastain) e sorprese da tutti i paesi del mondo, film che hanno sempre in comune l’obiettivo essere cinema crossover tra festival e commercio.

Così tra i nomi più importanti e i film più in vista si vedrà a Roma l’ultimo documentario della grande Liz Garbus (Becoming Cousteau) o l’ultimo di Ken Burns (una serie in 4 parti su Muhammed Alì), senza contare quello su Zlatan Ibrahimovic (la cui partecipazione sarà in forse fino all’ultimo). Si vedrà C’mon C’mon con Joaquin Phoenix e anche il Cyrano di Joe Wright con Peter Dinklage (il regista ci sarà Dinklage in collegamento) e anche Frank Miller, di persona, per il documentario a sé dedicato e l’ultimo film di Zhang Yimou One Second. Tutto fino a The Eternals che chiuderà il festival (in collaborazione con Alice nella città) e per il quale c’è speranza che venga qualcuno tra Chloé Zhao e il cast.

Se a questo si aggiungono gli Incontri Ravvicinati, alcuni con talent che portano film (Jessica Chastain, Zerocalcare, Joe Wright, Frank Miller) e altri invece come al solito con star che vengono solo per quello e che vantano Tarantino e Cuaron in prima linea, il quadro complessivo è di nuovo quello del più grande festival cittadino italiano. Uno che resiste stoicamente all’ingrandirsi di Venezia (16 anni dopo la sua fondazione la decisione di stare così vicino alla Mostra sembra sempre meno lungimirante) ritagliandosi un ruolo tra talent e film, tra celebrazione del cinema e piccolo sguardo al futuro, con la forza di trovare ogni anno delle buone ragioni per esistere di persona e non online, per spingere qualcuno a fare un viaggio per partecipare.

IL PROGRAMMA

SELEZIONE UFFICIALE

THE EYES OF TAMMY FAYE di Michael Showalter, Stati Uniti, 2021, 126’

Cast: Jessica Chastain, Andrew Garfield, Cherry Jones, Vincent D’Onofrio, Sam Jaeger, Fredric Lehne

Cast: Jessica Chastain, Andrew Garfield, Cherry Jones, Vincent D’Onofrio, Sam Jaeger, Fredric Lehne L’ARMINUTA | GIRL RETURNED – L’ARMINUTA di Giuseppe Bonito, Italia, Svizzera, 2021, 110’

Cast: Sofia Fiore, Carlotta De Leonardis, Vanessa Scalera, Fabrizio Ferracane, Elena Lietti, Andrea Fuorto, Stefano Petruzziello, Giovanni Francesco Palombaro Fiorita

Cast: Sofia Fiore, Carlotta De Leonardis, Vanessa Scalera, Fabrizio Ferracane, Elena Lietti, Andrea Fuorto, Stefano Petruzziello, Giovanni Francesco Palombaro Fiorita BECOMING COUSTEAU di Liz Garbus, Stati Uniti, 2021, 93’

| Doc |

| Doc | C’MON C’MON di Mike Mills, Stati Uniti, 2021, 108’

Cast: Joaquin Phoenix, Gaby Hoffmann, Woody Norman, Scoot McNairy, Molly Webster, Jaboukie Young-White

Cast: Joaquin Phoenix, Gaby Hoffmann, Woody Norman, Scoot McNairy, Molly Webster, Jaboukie Young-White CHARLOTTE di Éric Warin, Tahir Rana, Canada, Francia, Belgio, 2021, 92’

Con le voci di: Keira Knightley, Brenda Blethyn, Jim Broadbent, Sam Claflin, Eddie Marsan, Helen McCrory, Sophie Okonedo, Mark Strong

Con le voci di: Keira Knightley, Brenda Blethyn, Jim Broadbent, Sam Claflin, Eddie Marsan, Helen McCrory, Sophie Okonedo, Mark Strong CYRANO di Joe Wright, Regno Unito, Italia, Canada, Stati Uniti, 2021, 124’

Cast: Peter Dinklage, Haley Bennett, Kelvin Harrison Jr., Ben Mendelsohn

Cast: Peter Dinklage, Haley Bennett, Kelvin Harrison Jr., Ben Mendelsohn FARHA di Darin J. Sallam, Giordania, Svezia, Arabia Saudita, 2021, 92’

Cast: Karam Taher, Ashraf Barhom, Ali Suliman, Tala Gammoh, Majd Eid, Samuel Kaczorowski

Cast: Karam Taher, Ashraf Barhom, Ali Suliman, Tala Gammoh, Majd Eid, Samuel Kaczorowski FRANK MILLER – AMERICAN GENIUS di Silenn Thomas, Stati Uniti, 2021, 109’

| Doc |

| Doc | JAG ÄR ZLATAN | I AM ZLATAN | ZLATAN di Jens Sjögren, Svezia, 2021, 100’

Cast: Granit Rushiti, Dominic Andersson Bajraktati, Cedomir Glisović, Merima Dizdarević, Linda Haziri, Selma Mesanović

Cast: Granit Rushiti, Dominic Andersson Bajraktati, Cedomir Glisović, Merima Dizdarević, Linda Haziri, Selma Mesanović LES JEUNES AMANTS | THE YOUNG LOVERS di Carine Tardieu, Francia, Belgio, 2021, 112’

Cast: Fanny Ardant, Melvil Poupaud, Cécile de France, Florence Loiret-Caille, Sharif Andura, Sarah Henochsberg

Cast: Fanny Ardant, Melvil Poupaud, Cécile de France, Florence Loiret-Caille, Sharif Andura, Sarah Henochsberg THE LOST LEONARDO di Andreas Koefoed, Danimarca, Francia, Svezia, 2021, 100’

| Doc |

| Doc | MEDITERRÁNEO | MEDITERRANEO: THE LAW OF THE SEA | OPEN ARMS – LA LEGGE DEL MARE di Marcel Barrena, Spagna, Grecia, 2021, 112’

Cast: Eduard Fernández, Dani Rovira, Anna Castillo, Sergi López, Àlex Monner, Melika Foroutan

Cast: Eduard Fernández, Dani Rovira, Anna Castillo, Sergi López, Àlex Monner, Melika Foroutan MI NOVIA ES LA REVOLUCIÓN | MY GIRL IS THE REVOLUTION di Marcelino Islas Hernández, Messico, 2021, 104’

Cast: Sofía Islas Herrerías, Ana Valeria Becerril, Flor Edwarda Gurrola, Martha Claudia Moreno, Renata López, Mauro Sanchez Navarro

Cast: Sofía Islas Herrerías, Ana Valeria Becerril, Flor Edwarda Gurrola, Martha Claudia Moreno, Renata López, Mauro Sanchez Navarro NORDSJØEN | THE NORTH SEA di John Andreas Andersen, Norvegia, 2021, 100’

Cast: Kristine Kujath Thorp, Rolf Kristian Larsen, Anders Baasmo Christiansen, Henrik Bjelland, Bjørn Floberg, Anneke von der Lippe

Cast: Kristine Kujath Thorp, Rolf Kristian Larsen, Anders Baasmo Christiansen, Henrik Bjelland, Bjørn Floberg, Anneke von der Lippe PASSING di Rebecca Hall, Stati Uniti, 2021, 98’

Cast: Tessa Thompson, Ruth Negga, André Holland, Bill Camp, Gbenga Akinnagbe, Antoinette Crowe Legacy, Alexander Skarsgård

Cast: Tessa Thompson, Ruth Negga, André Holland, Bill Camp, Gbenga Akinnagbe, Antoinette Crowe Legacy, Alexander Skarsgård UNA PELÍCULA SOBRE PAREJAS | A FILM ABOUT COUPLES di Natalia Cabral, Oriol Estrada, Repubblica Dominicana, 2021, 88’

Cast: Natalia Cabral, Oriol Estrada, Lia Estrada Cabral, Carlos M. Matos, Cristina Violines, Alex Saint Hilaire

Cast: Natalia Cabral, Oriol Estrada, Lia Estrada Cabral, Carlos M. Matos, Cristina Violines, Alex Saint Hilaire PROMISES di Amanda Sthers, Italia, 2021, 113’

Cast: Pierfrancesco Favino, Kelly Reilly, Jean Reno, Cara Theobold, Kris Marshall, Deepak Verma, Leon Hesby, Ginnie Watson

Cast: Pierfrancesco Favino, Kelly Reilly, Jean Reno, Cara Theobold, Kris Marshall, Deepak Verma, Leon Hesby, Ginnie Watson SAMI di Habib Bavi Sajed, Iran, 2021, 75’

Cast: Saeed Negravi, Amineh Abeyyat, Mina Daqaqeleh

Cast: Saeed Negravi, Amineh Abeyyat, Mina Daqaqeleh TERRORIZERS di Ho Wi-ding, Taiwan, 2021, 127’

Cast: Austin Lin Bo Hong, Moon Lee, Annie Chen, JC Lin, Ding Ning, Yao Ai-ning

Cast: Austin Lin Bo Hong, Moon Lee, Annie Chen, JC Lin, Ding Ning, Yao Ai-ning TUSIND TIMER | A THOUSAND HOURS di Carl Moberg, Svezia, Danimarca, 2021, 101’

Cast: Josefine Tvermoes, Anders Manley, Alba August, Kenneth M. Christensen, Anna Asp, Ferdinand Falsen Hiis

Cast: Josefine Tvermoes, Anders Manley, Alba August, Kenneth M. Christensen, Anna Asp, Ferdinand Falsen Hiis YI MIAO ZHONG | ONE SECOND di Zhang Yimou, Cina, 2021, 104’

Cast: Zhang Yi, Liu Haocun, Fan Wei, Yu Ailei, Zhang Shaobo, Li Yan

Cast: Zhang Yi, Liu Haocun, Fan Wei, Yu Ailei, Zhang Shaobo, Li Yan YUNI di Kamila Andini, Indonesia, Singapore, Francia, Australia, 2021, 95’

Cast: Arawinda Kirana, Kevin Ardilova, Dimas Aditya, Marissa Anita, Asmara Abigail, Muhammad Khan

Cast: Arawinda Kirana, Kevin Ardilova, Dimas Aditya, Marissa Anita, Asmara Abigail, Muhammad Khan ZGJOI | HIVE di Blerta Basholli, Kosovo, 2021, 84’

Cast: Yllka Gashi, Çun Lajçi, Aurita Agushi, Kumrije Hoxha, Adriana Matoshi, Molikë Maxhuni

EVENTI SPECIALI

A CASA TUTTI BENE – LA SERIE di Gabriele Muccino, Italia, 2021, 1 episodio, 50’ | Serie TV |

Cast: Francesco Acquaroli, Laura Adriani, Valerio Aprea, Euridice Axen, Maria Chiara Centorami, Silvia D’Amico

Cast: Francesco Acquaroli, Laura Adriani, Valerio Aprea, Euridice Axen, Maria Chiara Centorami, Silvia D’Amico BENNY BENASSI – EQUILIBRIO di Matt Mitchener, Devin Chanda, Stefano Camurri, Cesare Della Salda, Italia, Stati Uniti, 2021, 67’

| Doc |

| Doc | CATERINA CASELLI – UNA VITA, CENTO VITE di Renato De Maria, Italia, 2021, 96’

| Doc |

| Doc | I FRATELLI DE FILIPPO di Sergio Rubini, Italia, 2021, 142’

Cast: Mario Autore, Domenico Pinelli, Anna Ferraioli Ravel, Biagio Izzo, Susy Del Giudice, Marisa Laurito

Cast: Mario Autore, Domenico Pinelli, Anna Ferraioli Ravel, Biagio Izzo, Susy Del Giudice, Marisa Laurito JFK: DESTINY BETRAYED di Oliver Stone, Stati Uniti, Regno Unito, 2021, 4 episodi, 240’

| Serie TV |

| Serie TV | MARINA CICOGNA, LA PRODUTTRICE di Andrea Bettinetti, Italia, Francia, 2021, 79’

| Doc |

| Doc | E NOI COME STRONZI RIMANEMMO A GUARDARE di Pierfrancesco Diliberto, Italia, 2021, 108’

Cast: Fabio De Luigi, Ilenia Pastorelli, Pierfrancesco Diliberto, Valeria Solarino, Maurizio Marchetti, Maurizio Lombardi, Eamon Farren

Cast: Fabio De Luigi, Ilenia Pastorelli, Pierfrancesco Diliberto, Valeria Solarino, Maurizio Marchetti, Maurizio Lombardi, Eamon Farren SCALFARI. A SENTIMENTAL JOURNEY di Michele Mally, Italia, 2021, 75’

| Doc |

| Doc | VITA DA CARLO di Carlo Verdone, Arnaldo Catinari, Italia, 2021, 4 puntate, 108’

| Serie TV |

| Serie TV | STRAPPARE LUNGO I BORDI di Zerocalcare, Italia, 2021, 2 episodi, 35’ | Serie TV |

Con le voci di: Zerocalcare, Valerio Mastandrea

CON ALICE NELLA CITTA’

ETERNALS di Chloé Zhao, Stati Uniti, Regno Unito, 2021, 150’

Cast: Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Angelina Jolie

Cast: Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Angelina Jolie BELFAST di Kenneth Branagh, Regno Unito, 2021, 98’

Cast: Jude Hill, Jamie Dornan, Caitriona Balfe, Ciarán Hinds, Judi Dench, Lara McDonnell

Cast: Jude Hill, Jamie Dornan, Caitriona Balfe, Ciarán Hinds, Judi Dench, Lara McDonnell DEAR EVAN HANSEN di Stephen Chbosky, Stati Uniti, 2021, 137’

Cast: Ben Platt, Kaitlyn Dever, Amandla Stenberg, Nik Dodani, Colton Ryan, Danny Pino, Julianne Moore, Amy Adams

INCONTRI RAVVICINATI