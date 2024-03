Con un aggiornamento dato via social, Netflix ha annunciato che l’ultimo film di Hayao Miyazaki recentemente premiato con l’Oscar per il Miglior lungometraggio animato, Il ragazzo e l’airone, è in arrivo in streaming sulla piattaforma (anche se non sono state fornite indicazioni precise sulla data di release).

L’annuncio giunge a margine dell’estensione dell’accordo fatto fra Netflix e Studio Ghibli nel 2020 (ECCO TUTTI I DETTAGLI) che assicurava al colosso dello streaming la possibilità di proporre le opere dell’acclamato studio in tutti i mercati in cui è presente la piattaforma (a eccezione del Giappone e degli Stati Uniti, dove saranno disponibili, in esclusiva su HBO Max).

Trovate tutte le informazioni su Il ragazzo e l’airone nella nostra scheda!

