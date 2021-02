Come previsto, anche, il servizio streaming della Paramount, offrirà la sua buona dose di contenuti originali in aggiunta alla proposta delle varie pellicole dello studio in uscita al cinema e di un catalogo di classici decisamente nutrito.

Poco fa, vi abbiamo spiegato che Mission: Impossible 7, A Quiet Place 2 verranno distribuiti sulla piattaforma dopo 45 giorni di permanenza in sala (considerate che A Quiet Place Part II arriverà al cinema il 17 settembre, mentre Mission: Impossible 7 il 19 novembre).

Grazie a Deadline abbiamo appreso che lo studio porterà su Paramount+ dai tre ai quattro film originali all’anno e, fra i titoli confermati, possiamo annoverare anche il reboot di Paranormal Activity, un nuovo Pet Sematary e il sequel del film di Beavis Butt-Head. In questo caso, lo ribadiamo, non si tratta di film in arrivo prima al cinema e poi in streaming, ma di progetti concepiti espressamente per la piattaforma.

In merito al nuovo Paranormal Activity scritto da Christopher Landon, sarà Will Eubank, regista di Underwater con Kristen Stewart, a dirigere quello che è stato descritto come “una inaspettata riorganizzazione” del franchise.

Ricordiamo che Jason Blum della Blumhouse e Oren Peli torneranno come produttori mentre Steven Schneider sarà produttore esecutivo. Assieme a lui anche lo stesso Landon.

Per il momento la trama è sotto chiave, ma a quanto pare il film tornerà a usare l’espediente found footage.

Pet Sematary, il romanzo di Stephen King già portato al cinema negli anni ottanta col film di Mary Lambert datato 1989, era tornato al cinema nel 2019 con un nuovo lungometraggio (ECCO LA NOSTRA SCHEDA).

Passando al nuovo film di Beavis Butt-Head, l’annuncio è stato dato dai due protagonisti con un video… su Zoom!

Eccolo qua sotto:

Cosa ne pensate di questi nuovi progetti annunciati per Paramount+? Potete dire la vostra, come al solito, nello spazio dei commenti in calce a questa notizia!