Durante la promozione stampa di, il regista del blockbuster Warner, Adam Wingard, ha raccontato a Yahoo che, in realtà, la sua carriera aveva rischiato già qualche anno fa d’incrociare il percorso dell’iconico e ipertrofico gorillone cinematografico.

Il filmmaker ha spiegato infatti che era stato proprio Peter Jackson ad approcciarlo per affidargli la regia del seguito del suo King Kong:

Si sarebbe semplicemente chiamato Skull Island. Sarebbe stato ambientato ai giorni nostri e sarebbe finito per essere molto differente da come poi è stato Kong: Skull Island. Poi quel progetto è stato messo da parte.

In un’altra intervista, rilasciata a Den of Geek, Adam Wingard scende un po’ più nel dettaglio della questione. Bisogna innanzitutto specificare che quando Peter Jackson aveva parlato di Skull Island con il futuro regista di Godzilla vs Kong, la vice-presidente della Produzione Globale della Universal era Mary Parent che poi sarebbe passata, con la medesima funzione, in Legendary, lo studio che insieme alla Warner ha lanciato il MonsterVerse.

Mi ricordo di aver parlato con Mary della mia idea per Skull Island e secondo lei era notevole. Io non ricordo praticamente nulla a eccezione di un paio di dettagli. Era ambientato ai nostri giorni e ricordo che c’era una specie di scena d’apertura nella quale i personaggi si trovavano in un museo e stavano parlando. Alla fine di quel passaggio, scoprivamo che il museo aveva anche delle ossa di King Kong. Una sorta di vecchia reliquia mitica di Skull Island. Nessuno sapeva cosa fosse effettivamente accaduto. E, in una qualche maniera, i personaggi sarebbero tornati nell’Isola. C’era anche un elemento tecnologico nell’isola. Ma sono davvero le uniche cose che ricordo, ho rimosso la trama.

Il film vedrà due delle più grandi icone nella storia del cinema, uno contro l’altro – il terrificante Godzilla e il possente Kong – mentre il genere umano assisterà in bilico. Alla regia Adam Wingard (“The Guest”, “You’re Next”), protagonisti Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González Jessica Henwick, Julian Dennison, con Kyle Chandler e Demián Bichir.

Questa la sinossi:

Due leggende si scontrano in “Godzilla vs Kong”: questi mitici avversari si affronteranno infatti in una spettacolare battaglia senza precedenti, con il destino del mondo in bilico. Kong e i suoi protettori intraprenderanno un viaggio pericoloso per trovare la sua vera casa, e con loro c’è Jia, una giovane orfana con la quale ha stretto un legame forte ed unico. Ma si troveranno inaspettatamente sul cammino di un Godzilla infuriato, che sta seminando distruzione in tutto il mondo. L’epico scontro tra i due titani, istigato da forze invisibili, è solo l’inizio del mistero che giace nel profondo della Terra.

Wingard dirige da una sceneggiatura di Terry Rossio (“Pirati dei Caraibi”). Il film è prodotto da Mary Parent, Alex Garcia, Eric McLeod e Brian Rogers, con Kenji Okuhira, Yoshimitsu Banno, Jon Jashni e Thomas Tull come produttori esecutivi. Jay Ashenfelter, Jen Conroy e Tamara Kent sono i coproduttori.

