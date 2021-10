In una chiacchierata fatta con IGN , Cary Fukunaga, il regista del Bond movie con Daniel Craig, ha avuto la possibilità di spiegare come, a suo modo di vedere, i sound design dei videogiochi stia influenzando in maniera netta il corrispettivo ambito al cinema.

Ecco la sua opinione in merito:

Sai, per quanto i videogiochi abbiano sempre fatto parte della mia vita, quello che trovo davvero interessante è quanto il sound design dei videogiochi sia finito per influenzare il cinema. Prova anche solo a pensare al suono di una mitragliatrice, a quello che senti in un gioco come Call of Duty, quel rumore metallico è finito per trovare spazio anche nei mix sonori dei film. Ricordo che già ai tempi di Sin Nombre parlavo con gli addetti al missaggio dicendo che “Questo suono non ricorda quello dei videogiochi”. Sai, si parla di un effetto sonoro ben specifico. So che il suono di una mitragliatrice suona diverso nella realtà, ma quando stai girando un film stai cercando d’influenzare i sensi per farlo sembrare reale e, talvolta, questo processo di traduzione dal reale non ha lo stesso effetto. Sai, quando attraversi i mondi di Half-Life, Resident Evil o The Last of Us, ti muovi attraverso spazi oscuri, che creano brividi e c’è questo gioco di rimpalli dalla televisione ai film o ai videogiochi e viceversa. Sono media che si influenzano vicendevolmente. Più tempo passi a videogiocare più hai modo di decidere che ti piace l’effetto che quel gioco sta avendo su di te. Come posso replicarlo anche io?