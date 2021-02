Il ritorno di Brett Ratner: Deadline rivela che il regista e produttore si prepara a tornare dietro la macchina da presa, dopo una lunga pausa dovuta all’improvviso mancato rinnovo del contratto tra la sua RatPac Entertainment e la Warner Bros.

La RatPac affiancherà Millennium Media per produrre un biopic sul duo pop Milli Vanilli, film che Ratner desidera dirigere da molto tempo e che segnerà il suo ritorno alla regia da Hercules (2014). Sono più di dieci anni che è legato a questo progetto: inizialmente doveva produrlo la Kennedy/Marshall Company, ma successivamente è caduto nel dimenticatoio. Il duo R&B franco-tedesco Milli Vanilli ha avuto moltissimo successo tra la fine degli anni ottanta e l’inizio degli anni novanta, la loro carriera deragliò dopo uno scandalo legato a un playback in cui si scoprì che quelle nei dischi non erano le loro voci. Rob Pilatus, uno dei due frontman della band, morì a soli 32 anni nel 1998 per un’overdose. L’altro frontman, Fab Morvan, ha venduto i diritti sulla loro storia. Il film, scritto da Jeff Nathanson (Rush Hour) conterrà tutte le canzoni più note del duo, tra cui Blame it on the rain (scritta da Diane Warren) e Girl you know it’s true (Kevin Liles).

Millennium e RatPac proporranno il biopic ai distributori internazionali durante l’European Film Market che si terrà ai primi di marzo. Ricordiamo che Ratner ha tenuto un basso profilo negli ultimi anni dopo che nel 2017 una serie di donne, capitanate da Olivia Munn e Natasha Henstridge, lo hanno accusato di molestie. La Warner Bros. ha quindi deciso di rescindere i contratti in essere con il regista e produttore e di non rinnovare l’accordo con RatPac.

Recentemente Ratner, che ha sempre negato le accuse, ha acquistato i diritti sulla vita dei fondatori di WallStreetBets, Jaime e Joel Rogozinski, per realizzare uno dei vari film annunciati ultimamente sulla vicenda GamesStop.

