Ad aprile del 2020 abbiamo appreso che la Paramount era in fase di trattative con Chris Pine per affidargli il ruolo di protagonista nel reboot de Il Santo ( ECCO LA NEWS DELLO SCORSO ANNO ).

Chris Pine aveva già all’attivo svariate collaborazioni con la major, Star Trek incluso naturalmente, quindi l’eventuale partecipazione a Il Santo sarebbe rientrata in un solco già tracciato da tempo. Solco in cui poi si è difatti inserito il film di Dungeons & Dragons attualmente in fase di riprese in Irlanda del Nord. Nel mentre però, è stato un altro membro del cast del fantasy poc’anzi citato ad aggiudicarsi la parte di protagonista ne Il Santo, ovvero Rege-Jean Page, la star di Bridgerton.

A dare la notizia è l’Hollywood Reporter che aggiunge anche qualche informazione aggiuntiva: sarà infatti l’attore e drammaturgo Kwame Kwei-Armah a realizzare la nuova stesura della sceneggiatura. Non è ancora chiaro se Dexter Fletcher sia ancora collegato alla regia della pellicola.

Il personaggio, nato nel 1928 dalla penna di Leslie Charteris nel romanzo giallo Meet The Tiger! e poi apparso in svariate decine di opere scritte, è stato già interpretato da Roger Moore nella celebre serie televisiva andata in onda fra il 1962 e il 1969 e da Ian Ogilvy nella serie revival del 1978, co-prodotta anche dalla RAI e durata una sola stagione (in aggiunta a una serie di film prodotti dalla RKO Pictures fra il 1938 e il 1943).

Al cinema è stato impersonato da Val Kilmer nel lungometraggio diretto da Phillip Noyce approdato nelle sale nel 1997. Il progetto non venne particolarmente apprezzato dalla critica, ma si rivelò un discreto successo commerciale incassando 118 milioni di dollari in tutto il mondo. Tuttavia, non lanciò un franchise cinematografico.

Cosa ne pensate di Rege-Jean Page come protagonista di questa nuova versione de Il Santo?