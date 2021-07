si appresta a salutare il set di, il cinecomic DC atteso per il 29 luglio 2022 diretto da. Presumibilmente, prima o poi, arriverà la notizia di un ritorno sul set per qualche ripresa aggiuntiva, è la prassi per le pellicole ad alto budget come queste, ma era stato lo stesso The Rock a specificare, la settimana scorsa, che le riprese di Black Adam stavano per giungere al termine.

Proprio per questo, la star ha pubblicato su Facebook una nuova foto dal set della pellicola. Set che appare alquanto malridotto. Nel testo che accompagna lo scatto leggiamo:

Sul set. Black Adam. Questa immagine di Black Adam ripreso alle spalle vi dà un senso tattile della scala massiva, della portata del nostro film. E dell’appropriata distruzione. Sapete, i supereroi hanno un codice etico di giustizia e non uccidono i cattivi. Ma Black Adam sì. La gerarchia di potere nel DC Universe sta cambiando. L’antieroe. L’Uomo in nero Il protettore della gente.

Ecco anche la foto “sola soletta”:

Il personaggio è considerato la grande nemesi di Shazam!, fin dagli anni ’40 in cui il si chiamava ancora Captain Marvel. Era un principe egiziano semi-immortale che veniva corrotto dai poteri magici che gli erano stati donati da un mago. Ma nelle attuali iterazioni fumettistiche il personaggio è considerato un antieroe.

Beau Flynn della FlynnPictureCo produrrà il progetto insieme a Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia tramite la Seven Bucks Productions. Alla regia vi sarà Jaume Collet-Serra, che ha già lavorato con Johnson in Jungle Cruise.

Il cinecomic, ricordiamo, verrà diretto da Jaume Collet-Serra e interpretato da Dwayne Johnson (Black Adam), Pierce Brosnan (Dottor Fate), Noah Centineo (Atom Smasher), Quintessa Swindel (Cyclone) e Aldis Hodge (Hawkman).

Cosa ne pensate? Quanto attendete questo cinecomic con Dwayne Johnson? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!