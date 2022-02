È pratica quasi comune per gli attori dopo aver lavorato in grandi produzioni, portarsi a casa come ricordo degli oggetti di scena. Nel caso di Andy Serkis (AKA Gollum/Smeagol) l’oggetto che si è portato via dal set (o meglio, che gli è stato donato) della trilogia di Il Signore degli Anelli non poteva che essere…uno solo.

Intervistato da Tara Hitchcock, Serkis ha rivelato:

Beh, posso dirti che da grande amico del regista in realtà mi è stato donato uno degli anelli de Il Signore degli Anelli. Quindi, il “Tesoro” è venuto da me, e è stato un regalo davvero apprezzato.

Qua sotto trovate la descrizione ufficiale di Il ritorno del Re, terzo capitolo della trilogia di Jackson:

Terzo e conclusivo capitolo della trilogia tolkeniana. La Compagnia si lancia verso la più grande battaglia mai affrontata, allo scopo di distrarre Sauron e dare a Frodo l’opportunità di portare a termine la sua missione: gettare l’anello nella gola del Monte Fato.

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!