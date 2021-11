Ogni attore tende ad avere un legame tutto suo con i film ai quali prende parte e a quanto pare, con Il Signore degli Anelli, appartiene alla scuola di pensiero del “Non riguardo quello a cui ho lavorato”.

L’attore britannico, che nella celeberrima Trilogia di Peter Jackson ha interpretato Meriadoc Brandibuck, più noto come Merry, ne ha discusso con Gamespot in una chiacchierata fatta in occasione del ventennale de Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell’Anello durante la quale ha anche spiegato di non pensare troppo a questa importante ricorrenza.

Non ci penso troppo. Non so quanto possa essere salutare per me pensarci o soffermarmi troppo sulla cosa. Ovviamente quando stavo lavorando al progetto lo amavo e ho avuto la possibilità di vivere un’esperienza che ha avuto una grandissima importanza su una larga fetta della mia esistenza. Ma non rivedo Il Signore degli Anelli da – grossomodo – quindi anni e non so neanche quale dovrebbe essere la ragione che potrebbe spingermi a rivederlo. Sono ancora molto amico con un sacco delle persone che hanno lavorato ai film. Èd è una roba grandioso. È sensazionale far parte di un film di cui vado orgoglioso, che reputo bellissimo e che ha resistito alla prova del tempo. Per certi versi però è un film per le altre persone. Non per me. Io ci ho recitato e ho vissuto quell’esperienza. Che ho amato. Ma è compito del pubblico infondergli nuova vita.

Restando in tema ventennale de La Compagnia dell’Anello, a settembre Elijah Wood spiegava che, per colpa della pandemia di nuovo Coronavirus, sarà molto complicato organizzare delle celebrazioni, specie in presenza:

Ne abbiamo parlato un po’. Si chiacchiera molto di una riunione per i 20 anni, ma non so se una strada del genere sia percorribile. Ci sono anche delle difficoltà collegate al COVID. Non so neanche se possiamo andare in Nuova Zelanda. Anzi, sono quasi sicuro che non sia fattibile a meno che non ci siano permessi speciali di sorta, che immagino siano ottenibili, ma col lockdown di mezzo. Sono tempi difficili. Quest’anno è un po’ ostico per un sacco di ragioni ed è davvero un peccato perché, in tutti questi anni compreso quest’ultimo trascorso, abbiamo parlato e continuiamo a parlare circa il fare qualcosa per festeggiare. Suppongo che, nei lati positivi, ci sia da annoverare che abbiamo almeno altri due anniversari da celebrare. Almeno abbiamo quello. So che tutti noi vogliamo celebrare a dovere, c’è il desiderio di trovare uno spazio che possa andare bene per tutti.

