Sono passati 20 anni dall’uscita di Il Signore degli Anelli, epica trilogia di Peter Jackson basata sui romanzi di J.R.R. Tolkien, ma il suo mito continua. Nel primo film venivano introdotti i protagonisti, i 9 membri della Compagnia dell’Anello. Proprio su due di questi personaggi circola da anni una teoria. Questa sostiene che, in realtà, Frodo non conosca il nome di Legolas. I contatti tra lo hobbit e l’elfo sono infatti a dir poco scarni nel corso delle tre pellicole, pressoché inesistenti…

Anni dopo, un utente di Reddit è riuscito a dimostrare che la teoria è falsa, pubblicando questa foto:

La foto mostra Frodo al termine di Il ritorno del re mentre sta scrivendo il suo libro anni dopo gli eventi che hanno portato alla distruzione dell’anello. Ecco cosa scrive l’utente di Reddit:

Lo ha finito anni dopo che l’anello è stato distrutto, quindi è possibile che non conoscesse il nome di Legolas a quel tempo ma che l’abbia imparato dopo (anche solo per scrivere il libro). Ma questa è una prova incontrovertibile del fatto che Frodo conosce il nome di Legolas e lo scrive anche correttamente con gli accenti e tutto.

Sembra dunque che le parole “hai il mio arco” siano state sufficienti per Frodo per decidere di voler imparare il nome di quell’elfo biondo con cui non ha più scambiato una frase.

FONTE: ScreenRant

