Per una lunga intervista pubblicata su AV Club ha parlato della volta che fece dei provini per ottenere il ruolo di Gandalf in

L’attore conosceva bene Peter Jackson e Fran Walsh, avendo lavorato con loro a Sospesi nel tempo. Fece dei provini, come raccontato, ma poi lasciò perdere; alla fine fu suo figlio a ottenere un ruolo nel film, quello di Samvise Gamgee: