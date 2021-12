Anche quest’anno la Biblioteca del Congresso ha aggiunto 25 nuovi titoli nel National Film Registry, e questa volta ci sono alcuni film amatissimi di genere fantascientifico o fantasy, come, che tra pochi giorni compirà 20 anni.

La biblioteca contiene 1.7 milioni di titoli, ma il National Film Registry, al momento, solo 825: si tratta di film che vengono giudicati significativi a livello culturale, storico ed estetico.

I film candidati devono avere più di 10 anni ed essere americani. Dopo aver ricevuto un numero imprecisato di candidature dal pubblico il curatore della cineteca e i membri della National Film Preservation Board sono chiamati infine a selezionare solo 25 titoli da inserire nella lista ogni anno.

Carla Hayden, una delle responsabili della Biblioteca, ha definito le nuove aggiunte “le più variegate di sempre”: c’è un film che ha 120 anni e un altro, Wall•E, che è del 2008. In particolare, Il Ritorno dello Jedi e La Compagnia dell’Anello sono stati inseriti grazie al sostegno dimostrato dal pubblico in un sondaggio online.

Con un comunicato ufficiale, Peter Jackson, Fran Walsh e Philippa Boyens hanno così commentato la notizia:

Nel 1951, il Professor Tolkien espresse il desiderio che ‘altre menti e mani, attraverso la pittura, la musica, la drammatizzazione…’ potessero un giorno visitare la Terra di Mezzo. E lo hanno fatto: attori e artisti, compositori e musicisti, linguisti e maghi del digitale – una miriade di talenti hanno unito le forze per portare questo straordinario lavoro dell’immaginazione in vita sullo schermo. È un grande onore il fatto che Il Signore degli Anelli: la Compagnia dell’Anello sia stato selezionato quest’anno dal National Film Registry. Siamo fieri di far parte di un archivio che celebra e preserva l’arte della narrazione visuale, per le generazioni future.