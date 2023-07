Torna oggi al cinema per tre giorni, dal 17 al 19 luglio, Il signore degli anelli: le due torri.

Il film di Peter Jackson torna in sala per celebrare i 100 della Warner Bros., all’interno della rassegna WB100 che ripropone i più grandi successi dello studio cinematografico. Per tre settimane, tre giorni per volta, la trilogia tratta dai romanzi di J.R.R. Tolkien tornerà al cinema: la prossima settimana toccherà a Il ritorno del re (che a dicembre compirà 20 anni dall’uscita negli Stati Uniti).

Per festeggiare il centenario della Warner Bros. abbiamo celebrato la trilogia di Peter Jackson con una puntata del nostro nuovo podcast A cult story, disponibile in questa pagina e sulle principali piattaforme streaming che offrono podcast (Apple Podcasts, SoundCloud, Spotify).

Come partner di Arcadia Cinema, vi segnaliamo dove trovare gli spettacoli della Compagnia dell’Anello in lingua italiana in Sala Energia, a Melzo e Stezzano:

