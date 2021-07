Il viaggio dein 4K si è concluso, nei cinque giorni in cui il film di Peter Jackson è rimasto in sala ha raccolto ben 385 mila euro, registrando più di 58 mila presenze. Oggi però tocca al secondo film della saga,, che torna in quasi 200 cinema in tutta Italia fino al 30 luglio compreso, per poi essere seguito dadal 31 luglio al 4 agosto.

Noi di BadTaste.it ci ritroveremo ancora una volta nella gigantesca Sala Energia di Arcadia Cinema a Melzo questa sera alle ore 21:00, e continueremo a celebrare insieme la trilogia a quasi vent’anni dal suo esordio nelle sale di tutto il mondo.

I posti sono praticamente esauriti, ma vi segnaliamo ugualmente i due spettacoli rimanenti nel caso voleste riservarvi le ultimissime poltroncine:

Ne approfittiamo poi per riportarvi alcune curiosità su Le due torri che già vi segnalammo in occasione del passaggio del film in tv l’anno scorso: