In occasione del ventennale diè tornato a parlare con il giornale Independent della sua esperienza.

L’interprete di Legolas ha parlato nello specifico del suo provino, rivelando che in origine era in lizza per il ruolo di Faramir:

Inizialmente avevo fatto un provino per Faramir, poi interpretato da David Wenham. Poi mi chiamarono e mi chiesero di farne uno per Legolas, a cui seguì un incontro con Peter [Jackson] e Fran [Walsh]. Ricordo che il mio agente mi chiamò per dirmi che avevo avuto la parte e cominciai a saltare per tutto l’appartamento. Fu sconvolgente, non mi aspettavo di entrare nel cast di un film subito dopo la fine della scuola di recitazione.

Il 19 dicembre del 2001 Il Signore degli Anelli: la Compagnia dell’Anello usciva nei cinema americani. Insieme a Harry Potter e la pietra filosofale, arrivato in sala poche settimane prima, La Compagnia dell’Anello cambiò l’industria cinematografica dando una nuova e fondamentale spinta al fantasy sul grande schermo.

