Nel corso della chiacchierata fatta con il The Hollywood Reporter‘s Awards Chatter, Peter Jackson ha spiegato che vorrebbe impiegare l’ipnosi per dimenticare i film della Trilogia de Il Signore degli Anelli. Per un motivo decisamente condivisibile: vorrebbe avere l’opportunità di guardarli con gli occhi “vergini” di un fan e non con quelli di chi li ha diretti conoscendo ogni singolo aspetto e retroscena.

L’acclamato regista neozelandese spiega:

Quando abbiamo fatto Il Signore degli Anelli mi sono sempre visto come la persona sfortunata che non ha mai potuto guardare questi film come se fossero sbucati da chissà dove. Quando abbiamo cominciato a farli vedere con gli screening, ero già immerso nella loro lavorazione da cinque o sei anni. Per me è stata comunque una specie di perdita non poterli vedere come una qualsiasi persona. Ho considerato molto seriamente di sottopormi a ipnosi per dimenticarli e obliare il lavoro fatto nell’arco degli ultimi sei o sette anni per potermi sedere e godermi quei lungometraggi. Alla fine non ho fatto nulla, ma ho davvero parlato col mentalista inglese Derren Brown e, secondo lui, si poteva fare.

Come vi abbiamo già detto, Peter Jackson avrà comunque modo di guardare da normale spettatore una produzione collegata a Il Signore degli Anelli. Parliamo, naturalmente, della serie Gli Anelli del Potere in arrivo su Amazon Prime Video con la prima stagione a partire dal 2 settembre prossimo. Anche se lui e Fran Walsh, contrariamente a degli accordi di massima iniziali, non hanno mai ricevuto le sceneggiature delle puntate che Amazon avrebbe dovuto fornire loro (ECCO TUTTI I DETTAGLI), ha spiegato che:

La vedrò. Non sono il tipo di persona che augura il male. Girare film è già abbastanza difficile. Se qualcuno fa una serie o un film belli, bisogna celebrare! Anzi, se c’è una cosa che non vedo l’ora di fare è vedere questa serie come spettatore neutrale.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: The Hollywood reporter