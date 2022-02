Torniamo ancora una volta a parlare de, il documentario arrivato a inizio febbraio su Netflix focalizzato sulle vittime delle truffe di

Giusto ieri abbiamo segnalato, grazie a quanto riportato da TMZ, che Simon Leviev ha dei “piani di conquista hollywoodiani”. A quanto pare, Leviev ha siglato un accordo con una agente, Gina Rodriguez della Gitoni e punterebbe alla scrittura di un libro, all’essere protagonista di un dating show e a condurre un podcast sempre ad argomento dating (ECCO TUTTI I DETTAGLI). Nel mentre è anche sbarcato su Cameo.

La notizia è stata commentata, al Tamron Hall Show (via ET Canada) da Cecilie Fjellhøy, Pernilla Sjoholm, le vittime del truffatore di Tinder che abbiamo visto nel documentario, intervenute da remoto insieme alla regista Felicity Morris.

Sjoholm nello specifico dice:

A essere onesta, è una cosa che mi ha spezzato il cuore vedere delle compagnie che collaborano con un criminale che è ancora ricercato in Europa e che si sta nascondendo in Israele al momento. Penso che sia accusato di qualche crimine anche in US, ma, onestamente, è qualcosa di davvero terribile. Noi abbiamo deciso di uscire allo scoperto, condividendo la nostra storia, cercando di far vedere a tutto il mondo cos’ha fatto questo individuo e vedere gente che ha deciso di collaborare con qualcuno come lui è davvero avvilente. Ora ha anche un manager e, per di più, è una donna. In quanto donna, non so davvero come faccia a dormire la notte. Cioè, è una cosa che sarebbe potuta accadere a tua figlia, a tua sorella, a un membro della tua famiglia. Non è che ci ha solo truffate ci ha anche minacciate. È una roba seria.