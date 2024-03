Rivedremo Ms. Marvel nell’Universo Cinematografico Marvel? A quanto pare sì.

La stessa Iman Vellani ha rivelato a Polygon che la giovane supereroina tornerà ancora nell’UCM, anche se non ci è dato sapere in quale tipologia di progetto, se in film o in serie tv su Disney+:

Mi è stato assicurato. È una bella sensazione, ma non c’erano altre garanzie. Mi danno le briciole e io cerco di farne un pasto.

Recentemente l’attrice è tra le protagoniste del cinecomic The Marvels disponibile in streaming su Disney+.

