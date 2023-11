Durante una recente intervista, Iman Vellani è tornata a parlare della possibilità di vedere gli Young Avengers sul grande schermo dopo il “teaser” alla fine di The Marvels.

L’attrice ha parlato però della chimica fra tre supereroi in particolare:

La gente adora davvero questi Young Avengers, ma non so se hanno davvero letto quei fumetti…non che siano brutti! La chimica tra Kamala, Miles [Morales] e Sam [Alexander] è splendida. Adorerei vedere quel trio nell’UCM. Nessuno di quei personaggi esiste ancora in live-action, ma sto pregando per loro. […] Adoro quando nei fumetti Sam prova a rivelare la sua identità e Kamala gli dice: “Stammi alla larga”, lo adoro.

Ha poi parlato del supereroe con cui vorrebbe condividere lo schermo:

Wolverine. Wolverine assolutamente. Personalmente il Wolverine di Hugh Jackman è uno dei miei personaggi preferiti in assoluto, e poi il primo mentore di Kamala nei fumetti è stato Wolverine. Volevo che Wolverine tornasse in questo film, ma magari lo faremo in futuro. Trovo le loro interazioni così dolci e poi lei riesce a tirar fuori un altro lato di Logan, lo adoro. Lui è molto protettivo ma è molto diretto con lei, non gli piace indorare la pillola, anche perché a volte Kamala va tenuta con i piedi per terra.