Christopher Kusiak, il location manager di Venom: la furia di Carnage, ha raccontato a Screen Rant un divertente aneddoto circa le riprese del cinecomic effettuate in quel di San Francisco. Riprese che si sono incrociate con quelle di un’altra pellicola molto attesa in uscita a dicembre negli Stati Uniti e il primo gennaio 2022 in Italia, ovvero Matrix Resurrections ( GUARDA IL PRIMO TRAILER ).

Kusiak spiega:

Ci sono un sacco di cose che sono andate a colpire la lavorazione. Abbiamo dovuto togliere un sacco di scene di guida perché Matrix si era impossessata di tutta la downtown. Siamo finiti aa dover mettere uno stunt sulla sommità di un parcheggio dal momento che non potevamo avere l’area che c’interessava perché c’era già Matrix. Se ci fossimo stati prima noi probabilmente sarebbe successo l’opposto. Ma gli elicotteri che vedete in alcune nostre scene sono, in realtà, gli elicotteri che stavano usando per le riprese di Matrix.

Venom: La furia di Carnage è arrivato negli Stati Uniti il 1° ottobre, mentre in Italia il 14 ottobre. Nel cast ci saranno anche Michelle Williams e Naomie Harris, quest’ultima dovrebbe interpretare Shriek.

La sinossi:

Tom Hardy ritorna sul grande schermo nel ruolo del “protettore letale” Venom, uno dei personaggi Marvel più enigmatici e complessi. Diretto da Andy Serkis, tra i protagonisti anche Michell, Naomie Harris e Woody Harrelson, nel ruolo del villain Cletus Kasady/Carnage.

Le riprese di si sono tenute a Londra e poi si sono spostate a San Francisco. Il direttore della fotografia è Robert Richardson, premio Oscar per JFK, The Aviator e Hugo Cabret. La sceneggiatura, ricordiamo, è stata scritta da Kelly Marcel con il contributo di Tom Hardy.

Nonostante l’apprezzamento critico disastroso, il primo Venom è riuscito a incassare ben 856 milioni di dollari al botteghino mondiale a fronte di un budget di circa 100 (escluse le spese di promozione).

