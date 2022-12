Incassi Avatar 2: altri 18.3 milioni negli USA martedì, il film supera i 550 milioni in tutto il mondo

Sono arrivate le stime sugli incassi americani e globali di Avatar: la via dell’acqua totalizzati nella giornata di martedì 20 dicembre, secondo infrasettimanale dopo il weekend di lancio (e giornata di sconti nei cinema americani, motivo per cui la percentuale di incassi IMAX sul totale è calata).

Ottime notizie dagli Stati Uniti, dove il film di James Cameron ha raccolto 18.3 milioni di dollari, con un incremento del 13% sui dati di lunedì. È il miglior martedì del 2022 (battendo Minions 2) e un incasso superiore a quello di Rogue One, film con cui viene messo a paragone in questi giorni infrasettimanali (uscì infatti in un anno in cui il Natale cadeva nel weekend). Complessivamente quindi Avatar 2 ha raccolto 168 milioni di dollari in cinque giorni negli USA.

Crescono anche gli incassi internazionali, con 40.5 milioni di dollari e un totale fuori dagli USA di 387 milioni di dollari, che diventano 556 milioni di dollari globali. Oggi il blockbuster dovrebbe superare i 600 milioni di dollari in tutto il mondo, e non è da escludere che si inserisca nel weekend di Natale superando già i 700 milioni di dollari.

Vi terremo aggiornati!

Fonte: Variety