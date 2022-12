Incassi Avatar 2: altri 24 milioni venerdì, verso un terzo weekend straordinario negli USA

Nella settimana tra Natale e Capodanno Avatar: la via dell’acqua ha ufficialmente ingranato la marcia negli Stati Uniti, registrando incassi davvero importanti negli infrasettimanali e raccogliendo ben 24.4 milioni di dollari ieri (con una crescita del 27% rispetto a venerdì scorso): si tratta del secondo miglior terzo venerdì di sfruttamento di sempre. Il primo Avatar incassò 25.2 milioni di dollari, ed era il 1 gennaio 2010. Rogue One, con cui spesso viene messo Avatar 2, aveva raccolto 18.4 milioni di dollari.

Complessivamente il film ha superato i 382.6 milioni di dollari e oggi dovrebbe superare i 400 milioni di dollari: ribadiamo, una tenuta davvero notevole degna di James Cameron.

Sul fronte internazionale ieri il film ha incassato altri 52 milioni di dollari, per un totale di 862.6 milioni di dollari e di 1.25 miliardi di dollari globali: è già il ventesimo maggiore incasso di tutti i tempi.

In Francia, in particolare, ha raccolto altri 6.9 milioni di dollari ed è salito a 88.5 milioni di dollari, diventando il maggiore incasso della pandemia battendo Spider-Man: No Way Home. Anche nel Regno Unito, dopo un inizio pacato, il film sta accelerando e ieri ha raccolto 3.9 milioni di dollari, per un totale di quasi 50 milioni di dollari. In Italia sfiora i 27 milioni (i dati di stamattina sono stati aggiornati).

Per quanto riguarda i dati i oggi, in Corea del Sud Avatar 2 ha raccolto 5.2 milioni di dollari, per un totale di 71.5 milioni di dollari: è ufficialmente il maggiore incasso hollywoodiano dall’inizio della pandemia. In Cina continua la rimonta con altri 15.1 milioni di dollari sabato (un incremento di quasi il 40% rispetto a sabato scorso nonostante meno proiezioni), per un totale di 137.8 milioni di dollari.

Fonte: Deadline