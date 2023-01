Incassi Avatar 2, battuto anche Star Wars: il risveglio della Forza

Avatar: la via dell'acqua

Nuova settimana, nuovo traguardo raggiunto dagli incassi di Avatar 2. Se, solo qualche giorno fa, il kolossal sci-fi di James Cameron batteva ufficialmente Avengers: Infinity War dei Marvel Studios salendo quindi nella quinta posizione dei maggiori incassi della storia del cinema (dati non aggiornati all’inflazione, ndr.), l’ultimo aggiornamento vede Avatar 2 superare anche Star Wars: il risveglio della Forza e raggiungere la quarta posizione dell suddetta classifica.

Con incassi pari a 2,116 miliardi di dollari, Avatar 2 osserva da vicino la posizione più bassa del podio, occupata da un’altra pellicola di James Cameron, Titanic. A separarli “solo” 78 milioni di dollari anche se, fra qualche giorno, proprio Titanic tornerà nelle sale cinematografiche per festeggiare i 25 anni dall’uscita andando a ravvivare una sfida “casalinga” per James Cameron. Nel corso del fine settimana, Avatar 2 al botteghino americano ha occupato senza particolari problemi il primo posto per la settima volta consecutiva, pareggiando la performance fatta, al tempo, dal capitolo precedente del franchise.

