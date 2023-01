Incassi Avatar 2: superato il miliardo e mezzo di milioni di dollari in tutto il mondo

Eccoci con il consueto aggiornamento dei traguardi raggiunti da Avatar: la via dell’acqua al box-office americano e globale.

Mercoledì il film di James Cameron ha raccolto 7.4 milioni di dollari negli USA, ottenendo il miglior terzo mercoledì (non festivo) di sempre e il settimo in generale: la tenuta continua a essere ottima, e complessivamente sono stati raggiunti i 465 milioni di dollari in tre settimane. A questo ritmo, tra sabato e domenica supererà il mezzo miliardo di dollari solo negli Stati Uniti, soprattutto dal momento che gli esercenti programmeranno il film in ancora più cinema: altre 138, a partire da venerdì, per un totale di 4340 cinema pronti a proiettare Avatar 2 nel suo quarto weekend di sfruttamento. Le attuali previsioni parlano di 35 milioni di dollari nei tre giorni, ma è possibile che incassi ancora di più.

Fuori dagli Stati Uniti mercoledì la pellicola ha raccolto altri 27 milioni di dollari, salendo a 1.05 miliardi complessivi: ecco quindi che, a livello globale, è stato superato il traguardo degli 1.5 miliardi di dollari. Avatar: la via dell’acqua ha quindi superato ufficialmente l’incasso a fine corsa di Top Gun: Maverick (non ancora in termini di biglietti staccati, visto il sovrapprezzo del 3D), che si è fermato a 1.49 miliardi. È il decimo maggiore incasso di sempre, il secondo dall’inizio della pandemia. Non ci vorrà molto perché superi gli 1.9 miliardi di Spider-Man: No Way Home, verosimilmente dopo la metà di gennaio. In Italia, lo ricordiamo, ha superato i 32 milioni di euro.

Fonte: BOM