Incassi Avatar 2: superato Titanic, è il terzo maggiore incasso di tutti i tempi

Avatar: la via dell'acqua

Gli incassi di Avatar 2 non si arrestano, nonostante siano passati più di due mesi dall’arrivo in sala per il film di James Cameron.

Come riporta Variety, il kolossal nelle ultime ore ha raggiunto un altro traguardo, arrivando a quota $2,2433 miliardi in tutto il mondo, battendo così i risultati (non aggiornati all’inflazione) di Titanic ($2,2428 miliardi), sempre di James Cameron.

Più in alto nella classifica al momento troviamo Avatar, con 2,92 miliardi e Avengers: Endgame con 2,7 miliardi. Cameron è l’unico regista della storia ad aver diretto tre film con un incasso superiore ai due miliardi.

