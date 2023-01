Incassi Avatar 2: sempre più vicino il traguardo del miliardo e mezzo di dollari

Avatar: la via dell'acqua

Avatar: la via dell’acqua ha raggiunto un nuovo traguardo al box-office globale martedì 3 gennaio: il film ha infatti superato il miliardo di dollari in incassi internazionali. Ma andiamo con ordine.

Negli Stati Uniti ieri Avatar 2 ha incassato altri 10.4 milioni di dollari: nonostante si tratti di un calo del 56% rispetto a una settimana fa (quando però erano ancora in corso le vacanze invernali americane), è a tutti gli effetti un record: è il maggiore incasso di sempre per un terzo martedì. Complessivamente il film ha quindi raggiunto i 457 milioni di dollari negli Stati Uniti, e supererà il mezzo miliardo nel corso del weekend (come vi dicevamo ieri, i 600 milioni a fine corsa sono più che scontati ormai, e potrebbe arrivare anche a 700).

Passando agli incassi internazionali, ieri è stato appunto superato il traguardo del miliardo di dollari, grazie a 28.3 milioni di dollari raccolti in oltre 52 territori. In tutto il mondo, quindi, Avatar: la via dell’acqua ha superato gli 1.48 miliardi di dollari, e oggi supererà gli 1.5 miliardi.

Fonte: BOR