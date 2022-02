C’era molta attesa per gli incassi del weekend del Capodanno cinese, tradizionalmente il momento più ricco dell’anno in quello che attualmente è il mercato cinematografico più grande del mondo (ha dominato il box-office globale nel 2020 e nel 2021), soprattutto per via dell’uscita di, sequel del campione d’incassi che l’anno scorso ha battuto ogni record.

Con circa 398 milioni di dollari incassati in sei giorni (di cui 152 milioni tra venerdì e domenica), il blockbuster patriottico si è senza dubbio rivelato un successo, contribuendo a far raggiungere gli incassi della festività cinese la cifra di ben 950 milioni di dollari. Al secondo posto nel weekend la commedia Too Cool to Kill, con 111 milioni di dollari, seguita dal dramma Nice View con 45.4 milioni di dollari.

Le stime riportate da Ent Group, rispetto a Maoyan, sono superiori: si parla infatti di 422 milioni di dollari in sei giorni per The Battle at Lake Changjin II, un incasso decisamente più alto ma comunque in proporzione inferiore rispetto all’andamento del suo predecessore, che in dieci giorni raccolse 633 milioni di dollari (i primi giorni sono sempre quelli più ricchi). E lo stesso capodanno lunare è andato peggio rispetto all’anno scorso: si parla di un calo negli incassi di circa il 21%, dovuto probabilmente a una serie di fattori tra cui l’inizio delle olimpiadi cinesi, la chiusura di circa il 20% delle sale a causa della diffusione della variante Omicron e il fatto che, dopotutto, il primo film è uscito solo a settembre.

Secondo Maoyan, a questo punto, il film non raggiungerà gli 800 milioni di dollari (previsti inizialmente) entro la fine delle festività, il 15 febbraio, ma verosimilmente si fermerà intorno ai 600 milioni di dollari. Numeri comunque di tutto rispetto. Dall’inizio dell’anno a oggi, il box-office cinese ha ammassato ben 1.36 miliardi di dollari, in netta crescita rispetto al 2021 (parliamo del doppio, ma nel 2021 il Capodanno lunare cadeva a metà febbraio).

Nel corso delle prossime settimane diversi film hollywoodiani usciranno in Cina, a partire da Assassinio sul Nilo (il 19 febbraio) e da Moonfall (nel quale Huayi ha investito un’ingente somma di denaro).

Fonte: Variety