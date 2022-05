Sono state diffuse le stime ufficiali della Disney sugli incassi di, e il cinecomic dei Marvel Studios ha raccolto ben 185 milioni di dollari tra le anteprime di giovedì e domenica sera in Nordamerica e ben 450 milioni di dollari globali da mercoledì a domenica sera.

È il secondo miglior esordio dall’inizio della pandemia dopo Spider-Man: No Way Home, e in generale un grande risultato per dare il via a quella che (si spera) sarà un’estate ricca al box-office.

Nel corso del weekend vi abbiamo aggiornati sulle preoccupazioni dovute al punteggio CinemaScore ottenuto dal film in nordamerica: un punteggio B+ spesso significa un passaparola non particolarmente positivo. Per questo la Disney ha preferito tenersi bassa sulle proiezioni di domenica. Tuttavia non è assolutamente da escludere che questa sera arrivino dati definitivi ben più alti, forse persino di 10 milioni di dollari (sarebbe un caso limite).

Tra le curiosità degne di nota: è il settimo miglior esordio di sempre per un film dell’MCU e il 38% più alto dell’esordio di The Batman solo qualche settimana fa. Il 9% degli incassi USA è arrivato dalle proiezioni in 3D: ricordiamo che per una settimana il film verrà accompagnato in esclusiva dal trailer di Avatar: la via dell’acqua.

Sul fronte internazionale, Doctor Strange nel multiverso della follia ha raccolto 265 milioni di dollari in 49 territori, per un totale globale di 450 milioni di dollari. È il miglior esordio dell’anno e uno dei migliori di sempre, con Regno Unito, Messico e Corea del Sud a totalizzare gli incassi maggiori: in quest’ultimo paese sono stati raccolti ben 30 milioni di dollari, il doppio dell’esordio di Spider-Man: No Way Home. Nel Regno Unito sono stati incassati ben 24.7 milioni di dollari, in Messico 21.5 milioni di dollari.

Non è ancora chiaro se la pellicola uscirà in Cina, mentre l’uscita in Russia è sospesa.

Tornando alla classifica USA: Troppo Cattivi scende al secondo posto pur tenendo bene e incassando altri 9.7 milioni di dollari, per un totale di 57.5 milioni di dollari. Al terzo posto Sonic 2 – Il film incassa 6.2 milioni di dollari e sale a quasi 170 milioni complessivi. Segue Animali fantastici: i segreti di Silente, con 3.9 milioni di dollari e solo 86 milioni complessivi (la metà del primo film e il 40% meno del secondo film nello stesso periodo di tempo). In tutto il mondo ha raggiunto i 363 milioni di dollari.

Chiude la top-five Everything Everywhere All at Once, con 3.3 milioni di dollari e un totale di 41 milioni complessivi. È il quarto maggiore incasso di sempre per A24.

INCASSI USA 6-8 / 5 / 2022

DOCTOR STRANGE NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA – $185,000,000 / $185,000,000 CATTIVI VICINI – $9,770,000 / $57,572,485 SONIC 2 – IL FILM – $6,200,000 / $169,901,471 ANIMALI FANTASTICI – I SEGRETI DI SILENTE – $3,950,000 / $86,009,171 EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE – $3,323,297 / $41,565,896 THE NORTHMAN – $2,770,415 / $28,049,000 THE LOST CITY – $2,500,000 / $94,389,264 THE UNBEARABLE WEIGHT OF MASSIVE TALENT – $1,525,000 / $16,388,403 MEMORY – $1,220,000 / $5,492,665 FATHER STU – $800,000 / $19,235,742

Fonte: BOM