La corsa di Fast X al box-office internazionale inizia oggi con il lancio in Cina e Corea del Sud, due mercati molto importanti per la saga Universal, e dove il film ha raccolto 18.4 milioni di dollari nella sua prima giornata.

In Cina ha incassato 18.4 milioni di dollari (inclusi 2.7 milioni alle anteprime di mezzanotte): Fast 9 ne aveva incassati 58.4, ma era venerdì, e comunque il dato di Fast X è il migliore per un film non cinese nel 2023. Se il buongiorno si vede dal mattino, allora il punteggio 9 nei sondaggi Maoyan (molto superiore ai 7.8 di Fast 9) lascia intuire un ottimo passaparola: nei cinque giorni potrebbe quindi puntare a 60-70 milioni di dollari.

LEGGI – La recensione

Meno convincente l’esordio in Corea del Sud, dove ha incassato 1 milione di dollari, decisamente sotto i 3.4 milioni di Fast 9, che però aprì durante un giorno festivo. Anche in questo caso, il passaparola è molto positivo, e potrebbe riservare sorprese nei cinque giorni.

Oggi il film è uscito anche in Francia e Germania, i cui dati saranno diffusi domani, quando il film uscirà anche in Italia. Complessivamente, Fast X esce in day-and-date in 84 territori, e si prevede incassi circa 300 milioni di dollari in tutto il mondo nei primi 5 giorni.

Vi terremo aggiornati!

Fonte: Deadline

