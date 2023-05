Guardiani della Galassia Vol. 3 ha iniziato la sua corsa al box-office americano con 48.2 milioni di dollari venerdì, di cui 17.5 milioni raccolti alle anteprime di giovedì sera.

L’ottima notizia per i Marvel Studios è che il film ha ottenuto un punteggio CinemaScore A, estremamente positivo e in linea con Black Panther: Wakanda Forever. Le attuali proiezioni parlano di un incasso a fine weekend tra i 110 e i 120 milioni di dollari: il passaparola positivo dovrebbe poi permettere al film di avere le gambe piuttosto lunghe.

Sempre il passaparola positivo sembra stia avendo un ottimo effetto sui dati internazionali: ieri il cinecomic ha raccolto altri 36.5 milioni di dollari fuori dagli USA, meglio di tutti gli ultimi film Marvel (escluso Doctor Strange nel multiverso della follia un anno fa), per un totale finora di 71.5 milioni di dollari che salgono a 119.5 milioni di dollari in tutto il mondo. Come anticipavamo ieri, le proiezioni aggiornate sull’incasso globale nei primi cinque giorni sono di quasi 290 milioni di dollari.

Osservato speciale il mercato cinese, dove venerdì Guardiani ha raccolto 7 milioni di dollari e oggi dovrebbe aver incassato ben 8.7 milioni di dollari, il miglior sabato per un cinecomic dall’inizio della pandemia. Dovrebbe quindi chiudere un weekend d’esordio da circa 30 milioni di dollari, notizia decisamente positiva per la Disney ma anche per Hollywood, che negli ultimi tempi ha faticato molto a ottenere date d’uscita per i propri blockbuster in Cina.

Tornando un attimo al box-office americano, con altri 4.2 milioni di dollari ieri Super Mario Bros. il film ha superato i 500 milioni di dollari complessivi, un successo davvero straordinario. A livello globale la pellicola Illumination ha superato gli 1.05 miliardi di dollari.

Fonte: BOM

