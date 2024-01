È stato un 2023 di ripresa al box-office italiano, con un notevole recupero rispetto agli anni post-pandemici. Nonostante i rinvii dovuti ai due scioperi che hanno paralizzato Hollywood, sono stati raccolti quasi 500 milioni di euro (per la precisione 495) con un totale di circa 70.5 milioni di biglietti staccati. L’incremento sul 2022 in termini di incassi è del 62%, mentre in termini di presenze del 59%. Come dicevamo, è ancora importante la differenza con incassi e presenze del triennio pre-pandemico 2017/2019, ovvero -16% e -23%. Altri paesi, come la Francia, stanno facendo decisamente meglio di noi, e va detto che se non vi fosse stato un fenomeno come quello di C’è ancora domani (migliore incasso dell’anno) il divario sarebbe ancora più importante. Ma complessivamente l’anno ha registrato 5 mesi su 12 con valori superiori ai dati pre-pandemici.

La quota mercato italiana è notevole: parliamo di 120 milioni di euro in incassi e 18 milioni di biglietti venduti, pari a circa il 26% sul totale, superiore al triennio pre-Covid (anche qui va tenuto conto degli oltre 30 milioni della Cortellesi).

Rispetto agli Stati Uniti, va evidenziato come i film d’animazione Disney siano andati in proporzione meglio, con Elemental a 6.8 milioni di euro e Wish a 5.6 milioni (con i primi due giorni di gennaio ha già superato i 6).

L’offerta cinematografica estiva, ricca di titoli americani, ha poi dato un forte impulso agli incassi, che hanno stabilito notevoli record (purtroppo senza l’aiuto del cinema italiano, in gran parte assente). La speranza è che questo dia un incentivo alle major a continuare questo trend nell’estate 2024, anche se quest’anno il calendario sarà condizionato dalla presenza minore di prodotto americano a causa degli scioperi. Va ricordato che nel nostro paese si sono svolte due importanti iniziative a sostegno dell’estate cinematografica. La promozione del Cinema in Festa a giugno e settembre, che in entrambi i casi ha visto presenze in forte crescita rispetto all’edizione 2022 (anche e soprattutto grazie all’offerta cinematografica molto ricca), e la promozione CinemaRevolution tra giugno e settembre a sostegno dei film italiani che sceglievano la distribuzione estiva. Per giudicare la riuscita di quest’ultima iniziativa bisognerà aspettare che si replichi quest’anno, in modo da vedere se vi sarà maggiore partecipazione sia da parte dei distributori (che del pubblico).

Per contro, il periodo natalizio ha visto un accentuarsi delle perdite rispetto al periodo pre-pandemico (-30%). A dicembre sono stati incassati 56 milioni di euro con 7.8 milioni di biglietti staccati, quando nel triennio 2017-2019 venivano incassati in media più di 11 milioni. Guardando il lato positivo, però, gli incassi e le presenze sono cresciuti rispetto al 2022, quando Avatar: la via dell’acqua la faceva da padrone.

CLASSIFICA DEI MAGGIORI INCASSI DEL 2023 IN ITALIA

C’è ancora domani – € 32.959.000 – 4.839.000 spettatori Barbie – € 32.122.000 – 4.390.410 spettatori Oppenheimer – € 27.990.000 – 3.748.000 spettatori Super Mario Bros. – il film – € 20.424.000 – 2.805.000 spettatori La sirenetta – € 12.032.000 – 1.809.000 spettatori Fast X – € 11.825.000 – 1.524.000 spettatori Guardiani della Galassia Vol. 3 – € 10.915.000 – 1.452.000 spettatori Wonka – € 9.919.000 – 1.319.000 spettatori Assassinio a Venezia – € 8.675.000 -1.459.000 spettatori Napoleon – € 7.775.000 – 1.040.000 spettatori

Tra i dati interessanti negli incassi del 2023 evidenziamo come quattro film abbiano superato i 20 milioni di euro (e due abbiano superato i 30 milioni di euro e i 4 milioni di presenze), sette film hanno superato i 10 milioni (con Wonka che vi si è avvicinato per un soffio), 23 hanno superato i 5 milioni. Tra i film italiani, solo uno ha superato i 5 milioni (C’è ancora domani), sette hanno superato i 4 milioni.

Il 10 gennaio verranno presentati i dati ufficiali del 2023 del cinema italiano, noi saremo presenti e vi aggiorneremo.

Fonte: Cinetel

