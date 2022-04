È semprea guidare la classifica italiana venerdì 23 aprile. Il film di David Yates incassa altri 300 mila euro, superando i cinque milioni di euro complessivi e promettendo di dominare il weekend del 25 aprile.

Al secondo posto sale Il sesso degli angeli, che con 88 mila euro sale a 142 mila euro in due giorni. Come avevamo previsto, The Northman si è dimostrato piuttosto frontloaded giovedì, e venerdì è sceso al terzo posto, incassando quasi 78 mila euro e salendo a 140 mila euro in due giorni.

Quarta posizione per The Lost City, con 57 mila euro e un totale di 88 mila euro in due giorni, mentre chiude la top-five Sonic 2 – Il film con 46 mila euro e un totale di 2.8 milioni di euro.

INCASSI ITALIA 22 / 4 / 2022

ANIMALI FANTASTICI – I SEGRETI DI SILENTE – € 300.864 / € 5.043.666 IL SESSO DEGLI ANGELI – € 88.620 / € 142.849 THE NORTHMAN – € 77.956 / € 140.820 THE LOST CITY – € 56.969 / € 88.030 SONIC 2 – IL FILM – € 46.896 / € 2.814.963 FINALE A SORPRESA – OFFICIAL COMPETITION – € 35.715 / € 58.077 HOPPER E IL TEMPIO PERDUTO – € 16.423 / € 24.894 MORBIUS – € 13.202 / € 2.903.533 GLI IDOLI DELLE DONNE – € 7.814 / € 253.259 THE BATMAN – € 6.764 / € 10.128.224

Fonte: Cinetel