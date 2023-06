Spider-Man: Across the Spider-Verse guida la classifica italiana di venerdì 9 giugno, anche se per un soffio: il film d’animazione incassa 216 mila euro e sale così a quasi 3.5 milioni di euro in una settimana di sfruttamento. Al secondo posto troviamo la nuova uscita Transformers: Il Risveglio, che con 198 mila euro sale a 547 mila euro in tre giorni. Al terzo posto La Sirenetta incassa 176 mila euro, salendo a 9.5 milioni di euro complessivi. Riuscirà a superare i dieci milioni questo weekend?

Seguono Fast X con 56 mila euro e un totale di 11.2 milioni di euro, e Rapito con 28 mila euro e un totale di 1.2 milioni di euro.

INCASSI ITALIA 9 GIUGNO 2023

SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE – Giorno: € 216.107 / Totale: € 3.491.719 TRANSFORMERS – IL RISVEGLIO (TRANSFORMERS: RISE OF THE BEASTS) – Giorno: € 198.954 / Totale: € 547.850 LA SIRENETTA (THE LITTLE MERMAID) – Giorno: € 176.957 / Totale: € 9.532.739 FAST X – Giorno: € 56.596 / Totale: € 11.235.175 RAPITO – Giorno: € 28.660 / Totale: € 1.224.516 THE BOOGEYMAN – Giorno: € 26.404 / Totale: € 538.520 MINDCAGE – MENTE CRIMINALE – Giorno: € 21.662 / Totale: € 33.107 DENTI DA SQUALO – Giorno: € 14.679 / Totale: € 63.822 GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 3 (GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 3) – Giorno: € 10.763 / Totale: € 10.771.477 BLUEBACK – Giorno: € 9.556 / Totale: € 88.634

Fonte: Cinetel

