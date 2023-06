Partenza molto positiva al box-office italiano per Spider-Man: Across the Spider-Verse. Il film d’animazione, accolto molto positivamente dalla critica, ha fatto il suo debutto al cinema con 567 mila euro e la media copia più alta. Il primo film uscì a Natale del 2018, raccogliendo 292 mila euro nel suo primo giorno di sfruttamento e concludendo la sua corsa poco sotto i tre milioni di euro: l’impressione è che questa cifra verrà tranquillamente superata nel giro di poco dal sequel.

Al secondo posto troviamo La Sirenetta, che sta tenendo estremamente bene: con altri 486 mila euro (un incasso sostanzialmente invariato rispetto a giovedì scorso) il film raggiunge i sei milioni complessivi.

Al terzo posto troviamo Fast X, che incassa 156 mila euro e supera i 10 milioni di euro (10.1 milioni complessivi, è il terzo film quest’anno a superare questo traguardo). Debutta invece al quarto posto The Boogeyman, con 68 mila euro. Chiude la top-five Rapito, che incassa altri 47 mila euro e sale a 658 mila euro complessivi.

Tra le altre nuoe uscite notiamo Blueback, al settimo posto con 6200 euro, e Billy, decimo con 3800 euro.

INCASSI ITALIA 1 GIUGNO 2023

Spider-Man: Across the Spider-Verse: €567,254 – Total: €567,382 The Little Mermaid: €486,571 – Total: €6,084,101 Fast X: €156,648 – Total: €10,145,172 The Boogeyman: €68,545 – Total: €68,545 Rapito: €47,372 – Total: €658,229 Guardians of the Galaxy Vol. 3: €33,574 – Total: €10,495,341 Blueback: €6,296 – Total: €7,300 Il Sol dell’Avvenire: €5,508 – Total: €3,812,576 Renfield: €4,556 – Total: €171,563 Billy: €3,859 – Total: €4,984

