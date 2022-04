domina gli incassi di venerdì santo in Italia: il film di David Yates rimane saldamente al primo posto con 617 mila euro, salendo così a 2 milioni di euro in tre giorni e preparandosi a vincere il box-office di Pasqua.

Seconda posizione, ben distante, per Sonic 2 – il film, che continua la sua corsa con 146 mila euro e supera a sua volta i 2 milioni di euro, anche se in dieci giorni. Al terzo posto Morbius incassa altri 42 mila euro, per un totale di quasi 2.7 milioni di euro. Quarta posizione per l’animazione di Troppo cattivi, che raccoglie altri 29 mila euro e sfiora i due milioni di euro complessivi.

Chiude la top-five un’altra nuova uscita, Gli idoli delle donne, che incassa 24 mila euro e sale a 44 mila euro in due giorni.

INCASSI ITALIA 15 / 4 / 2022

ANIMALI FANTASTICI: I SEGRETI DI SILENTE – € 617.852 / € 2.018.490 SONIC 2 – IL FILM – € 146.740 / € 2.063.850 MORBIUS – € 42.516 / € 2.682.304 TROPPO CATTIVI – € 29.825 / € 1.994.332 GLI IDOLI DELLE DONNE – € 24.598 / € 44.430 THE BATMAN – € 18.146 / € 10.019.546 CORRO DA TE – € 10.340 / € 2.198.285 C’MON C’MON – € 9.510 / € 191.741 LA FIGLIA OSCURA – € 8.177 / € 153.609 TRA DUE MONDI – € 5.710 / € 63.526

Fonte: Cinetel