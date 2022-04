GUARDA – La videorecensione

guida gli incassi di sabato santo in Italia. Il film della Warner Bros stacca nettamente gli altri titoli in classifica raccogliendo altri 800 mila euro, per un totale di oltre 2.8 milioni di euro in quattro giorni: non dovrebbe faticare a superare i 4 milioni di euro a Pasquetta.

Seconda posizione per un altro film per famiglie, Sonic 2 – il film, che incassa altri 234 mila euro e sale a 2.3 milioni di euro. Al terzo posto Morbius incassa 63 mila euro e sale a 2.7 milioni di euro.

Al quarto posto il film d’animazione Troppo cattivi incassa 53 mila euro e supera i due milioni di euro. Quinto posto per Gli idoli delle donne, che con 49 mila euro arriva a 93 mila euro complessivi.

INCASSI ITALIA 16 / 4 / 2022

ANIMALI FANTASTICI – I SEGRETI DI SILENTE – € 798.295 / € 2.818.119 SONIC 2 – IL FILM – € 234.749 / € 2.298.703 MORBIUS – € 63.220 / € 2.745.523 TROPPO CATTIVI – € 53.648 / € 2.047.980 GLI IDOLI DELLE DONNE – € 49.215 / € 93.645 THE BATMAN – € 29.821 / € 10.049.368 CORRO DA TE – € 21.562 / € 2.219.858 C’MON C’MON – € 17.117 / € 208.858 LA FIGLIA OSCURA – € 15.693 / € 169.338 TRA DUE MONDI – € 12.041 / € 75.654

Fonte: Cinetel