guida la classifica degli incassi del weekend in Italia per il secondo weekend consecutivo, tenendo molto bene rispetto all’esordio, con un calo di solo il 35%. Il film ha incassato altri 1.7 milioni di euro in quattro giorni, salendo a 6.2 milioni di euro complessivi: è un andamento decisamente migliore rispetto a quello registrato negli Stati Uniti

Seconda posizione per Il sesso degli angeli: la commedia di Leonardo Pieraccioni ha incassato 692 mila euro, risalendo in classifica nel corso del weekend dopo aver debuttato al terzo posto giovedì.

Terza posizione per Sonic 2 – il film, che con mezzo milione di euro sale a 3.2 milioni complessivi. Apre al quarto posto The Northman, che dopo l’esordio al secondo posto giovedì chiude il weekend con 431 mila euro. Quinta posizione per The Lost City, che apre con 425 mila euro. Al sesto posto Finale a sorpresa – Official Competition apre con 273 mila euro, mentre al settimo posto Hopper e il Tempio Perduto apre con 246 mila euro.

Da notare che nel corso del weekend sono stati raccolti complessivamente cinque milioni di euro nei cinema italiani.

INCASSI ITALIA 21-24 / 4 / 2022

ANIMALI FANTASTICI – I SEGRETI DI SILENTE – € 1.717.080 / € 6.244.670 IL SESSO DEGLI ANGELI – € 692.617 / € 692.617 SONIC 2 – IL FILM – € 500.546 / € 3.248.889 THE NORTHMAN – € 431.836 / € 431.836 THE LOST CITY – € 425.025 / € 425.025 FINALE A SORPRESA – COMPETENCIA OFICIAL – € 273.509 / € 276.513 HOPPER E IL TEMPIO PERDUTO – € 246.144 / € 246.144 TROPPO CATTIVI – € 129.783 / € 2.321.953 MORBIUS – € 85.804 / € 2.968.519 THE BATMAN – € 48.824 / € 10.166.750

Fonte: Cinetel