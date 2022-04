a dominare la classifica di Pasqua in Italia, contribuendo a far crescere gli incassi del weekend rispetto a una settimana fa a 4.4 milioni di euro (622 mila presenze), un dato non troppo in calo rispetto allo stesso weekend di tre anni fa (pre-pandemia, era sempre Pasqua), quando se ne raccolsero 5.2 milioni.

E se negli USA il film di David Yates ha registrato il peggior esordio della saga, anche in Italia dopo un ottimo mercoledì il film non è cresciuto altrettanto nei giorni successivi, arrivando a 3.4 milioni di euro in cinque giorni (2.6 milioni da giovedì a domenica, comunque il quinto miglior debutto dall’inizio della pandemia). Vedremo come sarà la tenuta nelle prossime settimane: nel 2016, Animali fantastici incassò 14 milioni a fine corsa, due anni dopo I crimini di Grindelwald chiuse con 12.5 milioni.

Seconda posizione per Sonic 2 – il film, che tiene bene e incassa 663 mila euro in quattro giorni, salendo a 2.4 milioni di euro. Al terzo posto Morbius incassa 200 mila euro, per un totale di 2.8 milioni di euro.

Al quarto posto debutta Gli idoli delle donne, con 172 mila euro, mentre chiude la top-five Troppo cattivi con altri 161 mila euro e un totale sopra i 2.1 milioni di euro. Ha superato invece definitivamente i 10 milioni di euro (secondo film in pandemia a farlo) The Batman, grazie ai 93 mila euro incassati nel weekend.

INCASSI 14-17 / 4 / 2022

ANIMALI FANTASTICI – I SEGRETI DI SILENTE – € 2.641.211 / € 3.470.197 SONIC 2 – IL FILM – € 663.347 / € 2.460.407 MORBIUS – € 200.109 / € 2.805.318 GLI IDOLI DELLE DONNE – € 172.614 / € 172.614 TROPPO CATTIVI – € 161.809 / € 2.103.401 THE BATMAN – € 93.624 / € 10.082.019 CORRO DA TE – € 75.269 / € 2.255.186 C’MON C’MON – € 55.031 / € 228.980 LA FIGLIA OSCURA – € 48.575 / € 188.011 TRA DUE MONDI – € 35.620 / € 88.307

Fonte: Cinetel