Incassi Italia: Ant-Man and the Wasp: Quantumania sfiora il milione di euro in due giorni

Ant-Man and the Wasp: Quantumania rimane in testa alla classifica italiana giovedì 16 febbraio, battendo le altre nuove uscite e incassando altri 314 mila euro (la metà dell’esordio), portandosi a un totale di 945 mila euro. Il cinecomic Marvel è ovviamente destinato a dominare gli incassi del weekend.

Seconda posizione per Tramite amicizia, che incassa 86 mila euro e sale a 483 mila euro in tre giorni, mentre al terzo posto troviamo Magic Mike – The Last Dance con 26 mila euro e un totale di 472 mila euro.

Debutta al sesto posto Non così vicino: il film con Tom Hanks incassa 20 mila euro nel suo primo giorno di programmazione. Le altre nuove uscite aprono fuori dalla top-ten, con The Quiet Girl al quindicesimo posto (4756 euro), Holy Spider al diciottesimo (3449 euro), Till – Il coraggio di una madre al trentanovesimo (1071 euro).

INCASSI ITALIA 16 FEBBRAIO 2023

ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA – € 314.998 / € 945.741 TRAMITE AMICIZIA – € 86.372 / € 483.107 MAGIC MIKE – THE LAST DANCE – € 26.153 / € 472.660 TITANIC 3D – € 24.353 / € 1.205.418 GLI SPIRITI DELL’ISOLA – € 21.125 / € 1.437.775 NON COSÌ VICINO – € 20.192 / € 20.192 TÀR – € 12.767 / € 286.016 BUSSANO ALLA PORTA – € 7.360 / € 788.470 CLOSE – € 6.725 / € 441.428 ARGONUTS – MISSIONE OLIMPO – € 6.193 / € 330.690

Fonte: Cinetel