Incassi Italia: Ant-Man and the Wasp: Quantumania in testa giovedì 23 febbraio

Nonostante le nuove uscite, è Ant-Man and the Wasp: Quantumania a rimanere in testa alla classifica italiana giovedì 23 febbraio. Il cinecomic perde però circa il 60% rispetto alla settimana scorsa, incassando 126 mila euro e portandosi così a un totale di 3.8 milioni di euro.

Seconda posizione per Tramite amicizia, che incassa altri 59 mila euro e sale a 1.7 milioni di euro. The Whale apre invece al terzo posto, con 53 mila euro.

Quarta posizione per Laggiù qualcuno mi ama, che incassa 34 mila euro (che salgono a 69 mila euro grazie alle anteprime). Scende al quinto posto Non così vicino, che tiene bene e incassa altri 25 mila euro, per un totale di 579 mila euro.

Apre al sesto posto Mummie – a spasso nel tempo, con 24 mila euro, mentre al settimo posto debutta Romantiche, con quasi 19 mila euro. Ottava posizione per The Offering, che incassa 14 mila euro.

INCASSI ITALIA 23 FEBBRAIO 2023

1 ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA – € 126.803 / € 3.784.690

2 TRAMITE AMICIZIA – € 59.501 / € 1.711.129

3 THE WHALE – € 53.630 / € 58.837

4 LAGGIU’ QUALCUNO MI AMA – € 34.199 / € 69.060

5 NON COSI’ VICINO (A MAN CALLED OTTO) – € 25.791 / € 579.163

6 MUMMIE – A SPASSO NEL TEMPO (MUMMIES) – € 24.142 / € 24.142

7 ROMANTICHE – € 18.958 / € 47.630

8 THE OFFERING – € 14.205 / € 14.205

9 GLI SPIRITI DELL’ISOLA (THE BANSHEES OF INISHERIN) – € 12.400 / € 1.766.367

10 MAGIC MIKE – THE LAST DANCE (MAGIC MIKE’S LAST DANCE) – € 8.139 / € 701.448

Fonte: Cinetel