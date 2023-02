Incassi Italia: Ant-Man and the Wasp: Quantumania in testa venerdì 17 febbraio

È Ant-Man and the Wasp: Quantumania a guidare la classifica italiana venerdì 17 febbraio: il cinecomic dei Marvel Studios raccoglie altri 481 mila euro, salendo così a 1.4 milioni di euro complessivi in tre giorni.

LEGGI – La recensione

Al secondo posto troviamo Tramite amicizia, che incassa 121 mila euro portandosi a 604 mila euro complessivi. Non così vicino sale al terzo posto, raccoglie 53 mila euro, salendo così a 78 mila euro in due giorni.

Quarta posizione per Titanic 3D, che incassa altri 48 mila euro salendo a 1.2 milioni di euro, mentre Magic Mike – The Last Dance chiude la top five con 42 mila euro e un totale di 515 mila euro.

INCASSI ITALIA 17 / 2 / 2023