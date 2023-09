Come prevedibile, Assassinio a Venezia è tornato al primo posto al box-office italiano venerdì 29 settembre, battendo (anche se di poco) Talk to Me. Il film di Kenneth Branagh ha raccolto 170 mila euro salendo a 5.7 milioni complessivi, e dovrebbe rimanere in testa per tutto il weekend.

LEGGI – La recensione di Talk to Me

Seconda posizione per l’horror A24, che incassa 154 mila euro e sale a 266 mila euro in due giorni, mentre al terzo posto Asteroid City di Wes Anderson raccoglie 103 mila euro e sale a 211 mila euro complessivi. The Creator, al quarto posto, incassa 94 mila euro e sale a 162 mila euro complessivi.

Chiude la top-five Oppenheimer, con 79 mila euro e 26.7 milioni di euro complessivi. Tra le altre nuove uscite in top ten segnaliamo Paw Patrol: il Super Film, con 75 mila euro e un totale di 119 mila euro, mentre The Palace al decimo posto con 31 mila euro e un totale di 55 mila euro.

INCASSI ITALIA 29 SETTEMBRE 2023

Assassinio a Venezia – €170.034 (Tot. €5.763.601) Talk to Me – €154.239 (Tot. €266.575) Asteroid City – €103.616 (Tot. €211.727) The Creator – €94.059 (Tot. €162.662) Oppenheimer – €79.393 (Tot. €26.708.406) Paw Patrol: Il Super Film – €75.966 (Tot. €119.480) Gran Turismo: La Storia di un Sogno Impossibile – €75.960 (Tot. €1.352.493) Io Capitano – €62.491 (Tot. €2.206.053) The Nun 2 – €45.631 (Tot. €6.357.140) The Palace – €31.795 (Tot. €55.191)

Fonte: Cinetel

Classifiche consigliate