Continua il successo di Assassinio a Venezia, che anche sabato 30 settembre si è mantenuto in testa alla classifica senza essere battuto da nessuna delle nuove uscite. Il film di Kenneth Branagh raccoglie altri 363 mila euro, portandosi così a 6.1 milioni di euro complessivi.

Al secondo posto sale Paw Patrol: Il Super Film, unica offerta per la famiglia che quindi giustamente si posiziona bene il sabato (andrà bene anche oggi), incassando 275 mila euro e salendo così a quasi 400 mila euro in tre giorni.

Terza posizione per l’horror Talk to Me, che incassa 259 mila euro e sale così a 527 mila euro complessivi, mentre al quarto posto The Creator incassa 189 mila euro e sale a 352 mila euro complessivi. Chiude la top-five Oppenheimer con 176 mila euro e un totale di 26.8 milioni di euro (oggi dovrebbe superare i 27 milioni), mentre Asteroid City al sesto posto incassa 169 mila euro e sale a 381 mila euro. L’ultima nuova uscita, The Palace, si piazza al decimo posto con 68 mila euro e un totale di 123 mila euro.

INCASSI ITALIA 30 SETTEMBRE 2023

Assassinio a Venezia – €363.536 (Tot. €6.130.563) Paw Patrol: Il Super Film – €275.035 (Tot. €394.861) Talk to Me – €259.899 (Tot. €527.724) The Creator – €189.634 (Tot. €352.664) Oppenheimer – €176.853 (Tot. €26.885.988) Asteroid City – €169.148 (Tot. €381.823) Gran Turismo: La Storia di un Sogno Impossibile – €159.263 (Tot. €1.512.439) Io Capitano – €132.898 (Tot. €2.340.056) The Nun 2 – €93.082 (Tot. €6.451.586) The Palace – €67.982 (Tot. €123.350)

Fonte: Cinetel

