È Assassinio a Venezia a guidare la classifica italiana del weekend a cavallo tra settembre e ottobre: il film di Kenneth Branagh vince il terzo weekend consecutivo incassando 931 mila euro, per un totale di ben 6.4 milioni di euro, un dato ormai nettamente superiore all’incasso a fine corsa del film precedente, Assassinio sul Nilo.

Seguono diverse nuove uscite. Talk to Me, al secondo posto, debutta con 737 mila euro e la miglior media per sala (quasi tremila euro). Al terzo posto, Paw Patrol: Il Super Film incassa 715 mila euro (si è piazzato al primo posto sia sabato che domenica). Quarta posizione per Asteroid City, che incassa 516 mila euro in tre giorni (538 mila complessivi), mentre debutta al quinto posto The Creator con 516 mila euro.

Al sesto posto troviamo Oppenheimer, che con 447 mila euro supera ufficialmente la soglia dei 27 milioni di euro complessivi.

La classifica prosegue con tre film in tenitura: Gran Turismo al settimpo posto incassa quasi 400 mila euro e sale a 1.6 milioni di euro, Io Capitano all’ottavo posto incassa 386 mila euro e sfiora i due milioni e mezzo di euro, mentre The Nun 2 al nono posto incassa 226 mila euro e sale a 6.5 milioni di euro.

Chiude la top-ten The Palace, che debutta con soli 184 mila euro.

INCASSI ITALIA 28 SETTEMBRE – 1 OTTOBRE 2023

ASSASSINIO A VENEZIA – €931,905 – €6,422,040 TALK TO ME – €737,064 – €737,081 PAW PATROL: IL SUPER FILM – €715,993 – €715,993 ASTEROID CITY – €517,953 – €538,466 THE CREATOR – €516,614 – €516,614 OPPENHEIMER – €447,515 – €27,034,011 GRAN TURISMO – €399,345 – €1,634,543 IO CAPITANO – €386,899 – €2,487,572 THE NUN 2 – €226,666 – €6,513,921 THE PALACE – €184,924 – €186,429

Fonte: Cinetel

