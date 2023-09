È Assassinio a Venezia a guidare la classifica italiana del 21-24 settembre, che include l’ultimo giorno di Cinema in Festa: giovedì 21 settembre, infatti, i biglietti del cinema costavano ancora solo 3.5 euro. Gli incassi sono quindi inferiori, ma ugualmente in crescita sia rispetto al weekend precedente (che includeva il primo giorno di Cinema in Festa, domenica 17 settembre) che rispetto all’anno scorso, con un totale di 7 milioni di euro in quattro giorni e quasi 1.1 milioni di spettatori.

Il film di Kenneth Branagh raccoglie altri 2 milioni di euro, sostanzialmente in pari rispetto a una settimana fa, salendo a cinque milioni di euro complessivi. Assassinio sul Nilo, nel 2022, era giunto a un incasso a fine corsa di 5.6 milioni di euro, che verrà senza dubbio superato.

Seconda posizione per l’inossidabile Oppenheimer, con un milione di euro e un totale di 26.3 milioni di euro. Chiude il podio Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile, con 887 mila euro e un totale di un milione di euro in cinque giorni (ha debuttato mercoledì, con i primi due giorni di sfruttamento a prezzo promozionale). Quinta posizione per Io capitano, che incassa 676 mila euro crescendo di oltre il 60% rispetto a una settimana fa: merito del passaparola e della pubblicità della designazione come candidato italiano alla nomination per l’Oscar al miglior film internazionale. Complessivamente il film di Matteo Garrone ha raccolto 1.9 milioni di euro.

Al sesto posto apre I Mercen4ri – Expendables, con 468 mila euro, un dato in linea con l’esordio americano. Settima posizione, invece, per Felicità di Micaela Ramazzotti: 266 mila euro per il film drammatico.

INCASSI ITALIA 21-24 SETTEMBRE 2023

Assassino a Venezia – €2.019.461 (Tot. €5.052.808) Oppenheimer – €1.072.282 (Tot. €26.339.270) Gran Turismo – la storia di un sogno impossible – €887.608 (Tot. €1.026.024) The Nun 2 – €711.887 (Tot. €6.139.993) Io Capitano – €676.546 (Tot. €1.900.586) I Mercenari – €468.736 (Tot. €468.736) Felicità – €266.839 (Tot. €267.394) Tartarughe Ninja: Caos Mutante – €126.098 (Tot. €1.605.484) Barbie – €100.677 (Tot. €32.006.735) La Casa dei Fantasmi – €81.852 (Tot. €2.613.700)

Fonte: Cinetel

Classifiche consigliate